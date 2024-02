Deux clubs allemands appellent leurs supporters à manifester contre l’extrême droite

Xabi Alonso a montré la voie.

Alors que de nombreuses manifestations contre l’extrême droite, et plus spécifiquement contre le parti Alternative pour l’Allemagne (AfD) et son projet d’expulsion massive de personnes d’origine étrangère, ont lieu depuis quelques semaines outre-Rhin, Wolfsburg et Fribourg, deux clubs évoluant en Bundesliga, ont appelé leurs supporters à battre le pavé ce samedi.…

TM pour SOFOOT.com