Deschamps transforme son tir au Hub'

Didier Deschamps a sorti les crocs à l'occasion de sa première conférence de presse cette année. Entre deux réponses classiques, le sélectionneur a fait passer un message à Hubert Fournier et à la DTN, qui souhaitent la mise en place d'une stratégie pour progresser sur les tirs au but. Le patron des Bleus, ça reste DD.

Rien ne ressemble plus à une conférence de presse de Didier Deschamps qu’une autre conférence de presse de Didier Deschamps. Ce jeudi, pour sa première de l’année, le sélectionneur s’est présenté avec quelques secondes de retard sur l’estrade de l’auditorium du siège de la FFF. Il a égrené les 23 noms qui seront du rassemblement de mars à Clairefontaine, comme d’habitude. Il a coupé les questions des journalistes avec des commentaires ou des petites vannes, comme d’habitude. Il a répété le discours qu’on lui connaît sur les absents, les présents, Kylian Mbappé, les JO – rappelant que Thierry Henry était le décideur, mais aussi que l’Euro serait la priorité –, comme d’habitude.

Puis, il a changé de ton quand il a fallu répondre à l’annonce de la mise en place d’une stratégie globale sur les tirs au but au sein de toutes les sélections par la DTN, après les échecs répétitifs dans cet exercice des sélections masculine, féminine et des équipes de jeunes. On ne sait pas si le technicien s’attendait à cette question, mais il avait sans doute préparé sa réponse. Celle-ci a duré un peu plus de six minutes, au cours desquelles il a taclé Hubert Fournier en glissant qu’il ne viendrait pas parler de son projet à Clairefontaine ce mois-ci ( « ce n’est pas prévu au programme » ) et rappelé son approche et son point de vue sur la préparation des séances couperets. Deschamps avait rarement été aussi offensif et bavard, ce qui devrait faire du bruit à la FFF et ce qui rappelle une chose : il reste le patron absolu des Bleus.…

Par Clément Gavard, au siège de la FFF pour SOFOOT.com