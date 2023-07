Deschamps revient sur la séance de tirs au but en finale du Mondial

Près de sept mois après, la plaie est encore ouverte.

Dans un entretien accordé à RTL et diffusé ce dimanche, le sélectionneur de l’équipe de France Didier Deschamps a notamment eu l’occasion de revenir sur la finale de la Coupe du monde, perdue le 18 décembre dernier face à l’Argentine de Leo Messi (3-3, 4-2 aux tirs au but). La Dèche a d’abord tenu à minimiser le « non match » de ses joueurs : « Vous savez combien de temps a duré le match avant les tirs au but ? 143 minutes. Donc on n’a pas été présent une heure. 60 minutes par rapport à 143… » …

JB pour SOFOOT.com