information fournie par So Foot • 17/05/2024 à 01:07

Deschamps, ou l'art de la « tout doux » liste

La première étape vers l'Euro 2024 est passée pour les Bleus, Didier Deschamps ayant annoncé sa liste de 25 joueurs pour le tournoi qui débutera en Allemagne dans un mois. Un simple exercice de communication pour le sélectionneur, qui sait mieux que personne que la route vers le premier match (contre l'Autriche) est longue et incertaine.

Il ne fait pas encore un temps à se balader dehors sans une petite veste jusqu’à tard le soir, mais voir Didier Deschamps réciter sa liste pour une grande compétition face à Gilles Bouleau est le signe que les beaux jours approchent. C’est une routine que le sélectionneur connaît par cœur, à force de le répéter à peu près tous les deux ans depuis 2014. Il est parfaitement réglé, préparé et rôdé pour répondre — à sa manière parfois — à toutes les questions posées, du plateau du JT à l’auditorium de la tour TF1, où la conférence de presse l’a occupé pendant 40 minutes ce jeudi soir. Dans son habituel costume bleu nuit, DD a fait de la pédagogie, de la langue de bois, glissé des petits tacles et quelques vannes, peut-être moins qu’en mars dernier, sans oublier de rappeler une chose avec prudence : ce n’est que le début d’un long chemin semé d’embûches et d’obstacles. Ne comptez pas sur lui pour faire des prédictions ou s’avancer sur le visage que présentera l’équipe de France dans un mois en Allemagne, c’est trop dangereux. Trop tôt, aussi. L’Euro, ce n’est pas tout à fait demain, mais presque.

Une liste et des risques

Ce rendez-vous de la mi-mai est un passage obligatoire pour Deschamps. Un moment attendu par les Français, en tout cas ceux qui guettent les aventures estivales des Bleus. Un exercice de communication plutôt que le premier jour de l’Euro. Ce n’est qu’une première échéance, une première liste, susceptible d’être légèrement chamboulée en fonction des aléas. Le double D l’a répété deux ou trois fois : « La date importante, c’est le 7 juin au soir, quand je vais transmettre ma liste définitive à l’UEFA. » Il ne s’agit pas de porter l’œil à ses joueurs, mais de prévenir plutôt que d’avoir à guérir. « Je n’espère pas pour ceux qui sont là, mais je peux être amené à apporter des modifications. J’ai même jusqu’au 16 juin pour changer , a-t-il insisté. Tous les joueurs sur la pré-liste sont censés être prêts. » En novembre 2022, Randal Kolo Muani avait été appelé pour pallier le forfait de Christopher Nkunku, apprenant la nouvelle alors qu’il était en

Par Clément Gavard, à Boulogne-Billancourt pour SOFOOT.com