Deschamps : « On est en quarts, ce sont les bonnes habitudes »

Le cadre se dérobe, pas la qualification.

La France est en quart de finale de l’Euro suite à son succès dans un choc verrouillé contre la Belgique (1-0), ce lundi. Au micro de TF1, Didier Deschamps est apparu libéré : « C’est beau. On a fait un gros match, c’était serré. On a eu beaucoup plus de possession et d’occasions. Kolo, c’est Kolo ! C’est beau ! On a eu pas mal de situations, qu’on n’a pas toutes cadrées. On a fait beaucoup de bonnes choses. Il faut savourer, ne pas banaliser. On est en quarts, eux rentrent à la maison malheureusement, ce sont les bonnes habitudes. » …

AL pour SOFOOT.com