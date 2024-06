Deschamps-Griezmann : de la friture sur la ligne ?

Antoine Griezmann devrait débuter la rencontre face à la Pologne sur le banc, ce mardi soir. Une première dans une rencontre qui n'est pas totalement pour du beurre dans une grande compétition depuis l'Euro 2016. Il semble cependant difficilement imaginable de voir Didier Deschamps se passer de son soldat préféré en huitièmes.

Une petite musique commence à monter, ces dernières heures, à l’approche du dernier match de la phase de poules de la France dans cet Euro 2024. Selon les informations de L’Équipe , Antoine Griezmann devrait débuter la rencontre sur le banc contre la Pologne. C’est peut-être un détail de l’histoire de ce tournoi, on le saura dans quelques jours ou semaines, mais ce n’était plus arrivé dans un match « décisif » (pour la première place, la qualification étant déjà en poche) depuis l’Euro 2016 et la partie face à l’Albanie dans une grande compétition. À l’époque, il était entré en jeu, il avait marqué et lancé son Euro duquel il allait s’imposer comme le meilleur buteur. C’était un autre temps, un autre Griezmann, plus buteur que créateur. Il y a tout de même cette question en suspens : pourrait-il y avoir de la friture sur la ligne entre Deschamps et son plus fidèle soldat ? Rien ne l’indique pour l’instant, même si des petits éléments ont pu mettre en évidence des incompréhensions ou des désaccords entre les deux hommes.

…

Par Clément Gavard, à Dortmund pour SOFOOT.com