Deschamps : « C'est du bonheur pour moi d'être avec ce groupe »

Un mois de juin sans casse, ça fait du bien.

Présent en conférence de presse au Stade de France après la courte victoire des Bleus contre la Grèce (1-0), Didier Deschamps était forcément content du sans-faute de son équipe en juin et du grand pas effectué vers une qualification au prochain Euro. « C’est bien de l’avoir fait, ça n’a pas souvent été le cas (…) Au moins, cette année, on a bien négocié cette période , a-t-il souri. Si je dois avoir des regrets, c’est qu’on ne se soit pas mis à l’abri parce qu’on a eu les occasions. On aurait pu être plus efficaces sur ces deux matchs, mais on a douze points sur douze, neuf buts marqués, zéro encaissé… Je ne vais pas perdre mon exigence, mais je suis très satisfait de ce qu’ont fait les joueurs sur le terrain. »…

CG, au Stade de France pour SOFOOT.com