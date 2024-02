Des U17 agressés lors d’un déplacement dans l’Hérault

En déplacement chez le FC Petit Bard, club de Montpellier, les U17 de l’US Seysses-Frouzins (USSF) ont vu ce qui ne devait être qu’une banale rencontre de Régional 1 se transformer en cauchemar. Sur le pré d’abord avec un bon paquet d’insultes racistes venus des tribunes et d’un groupe d’individus hostiles. « D’entrée de jeu, on a été traités de “ racistes” . Il y a des moments j’ai entendu des “ mangeurs de jambon” , “ mangeurs de cochon” . L’arbitre de touche a été traité de « vendu » parce qu’il est d’origine algérienne » , raconte, à France Bleu, Martin Dufon, l’entraîneur de l’équipe.

En dehors du terrain ensuite puisque le minibus, utilisé par l’USSF pour se rendre dans l’Hérault, a été caillassé et les parents des joueurs ciblés par des lancés de gaz lacrymogènes. Suite à l’ensemble des ces débordements, le président de l’S Seysses-Frouzins Gilbert Scafione indique, auprès de France 3, que son club va porter plainte et qu’un courrier va être envoyé à la Ligue afin que l’affaire soit examinée en commission de discipline. L’AS Rousson, situé à côté d’Ales et qui se déplaçait également chez le FC Petit Bard, a vu son bus subir le même sort que celui de l’USSF et a également annoncé avoir déposé plainte contre les locaux ainsi la Ligue Occitanie, tenue « de garantir la sécurité des joueurs, des officiels et des moyens de transport » selon un dirigeant du club gardois.…

FP pour SOFOOT.com