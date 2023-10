information fournie par So Foot • 21/10/2023 à 00:19

Des supporters d'Osasuna menacent de mort un joueur israélien de Grenade

Relativement anodine sur le papier, cette rencontre entre Osasuna et Grenade ce vendredi soir en Liga (2-0) a finalement pris une ampleur toute particulière. Plus tôt dans la semaine, le joueur israélien de Grenade Shon Weissman avait publié des messages de soutien à son pays sur les réseaux sociaux, avant d’être la cible de nombreuses attaques en ligne. En accord avec son club, le joueur n’était pas présent pour le match, craignant que les choses puissent s’envenimer en sa présence. Malgré cela, une partie des supporters d’Osasuna ont scandé « Weissman, meurs » dans les tribunes. En parallèle, certains spectateurs ont également brandi des drapeaux palestiniens alors que cela avait pourtant été interdit au préalable par la police locale et par Javier Tebas.

Hoy, la Policía Nacional y la Liga del ultraderechista Javier Tebas han vetado las banderas de Palestina en el Sadar y han pedido prohibirlas y retirarlas. La hinchada de Osasuna no ha aceptado la orden y han sacado banderas en solidaridad con el pueblo de Palestina. Muy grandes. pic.twitter.com/fiLZozcwo2…

