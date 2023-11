information fournie par So Foot • 28/11/2023 à 09:08

Des supporters anglais agressés par des ultras parisiens avant PSG-Newcastle

Le groupe le plus tendu sur et hors des terrains.

À la veille de l’affrontement décisif entre le PSG et Newcastle en Ligue des champions, des affrontements ont éclaté dans la capitale française, comme cela avait déjà été le cas en Italie lors du déplacement des Parisiens à Milan. Cette fois-ci, ce sont visiblement des supporters du PSG qui s’en sont pris à des fans anglais qui se trouvaient dans un bar de la ville. Des vidéos montrent des hommes vêtus de noir et présentés comme des supporters parisiens s’enprendre à l’établissement, jetant notamment des chaises et des tables sur les supporters de Newcastle.…

CD pour SOFOOT.com