Des serial killers, un heureux papa et un réveil : un week-end bien chocolaté

Un Classique qui fait polémique, un énième choc anglais qui fait pschitt, le Bayer Leverkusen qui fonce tout droit vers le titre en Allemagne ou encore la Lazio qui se remet à l’endroit face à la Juve. Après deux semaines de trêve internationale, le divertissement était de retour ce week-end.

Les invincibles du week-end

C’est une nouvelle série qui s’annonce plus longue que celle des diaboliques Feux de l’amour : face à Hoffenheim, le Bayer Leverkusen a aligné un 39 e match consécutif sans défaite toutes compétitions confondues. Mieux, les hommes de Xabi Alonso ont filé le smile à celui qui a d’ores et déjà annoncé qu’il restera sur le banc des Werkself l’an prochain. Comment ? Évidemment en revenant de nulle part. Mené jusqu’à la 88 e minute, le Bayer s’en est cette fois sorti grâce à Robert Andrich et Patrik Schick (2-1) dans le temps additionnel pour prendre 13 points d’avance sur le Bayern Munich, battu par Dortmund dans le Klassiker , à sept journées de la fin. Une question se pose alors : invincibles, les joueurs du Bayer le seront-ils jusqu’au bout ?

Le TGV du week-end

Ce n’était pas le déplacement le plus difficile, mais l’AS Saint-Étienne continue sa ruée vers le sommet de la Ligue 2. À Valenciennes, la lanterne rouge et demi-finaliste de la Coupe de France, les Verts ont aligné un septième match sans défaite et surtout une nouvelle victoire permise par les buts d’Ibrahim Sissoko et d’Irvin Cardona (2-0). La troupe d’Olivier Dall’Oglio tient le rythme d’Auxerre et Angers, et à huit journées de la fin du championnat, postule de plus en plus pour un ticket direct vers la Ligue 1 McDonald’s.…

Par Tom Binet et Andrea Chazy pour SOFOOT.com