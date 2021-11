Des pulls chinois dans l'armée française ? Une "fake news", assure le ministère

"Le ministère des Armées a très majoritairement recours à des fournisseurs français pour l'habillement de ses soldats. 78% de nos fournisseurs sont français et la moitié sont des PME et des TPE", a indiqué le porte-parole du ministère.

Les pulls de l'armée française seront fabriqués soit en France soit au Maroc ou en Tunisie. ( POOL / IAN LANGSDON )

Les pulls de l'armée française sont-ils chinois ? En début de semaine, plusieurs articles de presse ont évoqué la perte d'un important contrat par une manufacture du Tarn, Regain, pour habiller l'armée française. L'entreprise, installée à Castres, aurait perdu un appel d'offre sur des pulls destinés aux soldats français, au profit d'un fournisseur chinois.

Plusieurs personnalités politiques se sont alors insurgées contre cette "décision". "L'armée française achète des pulls en Chine plutôt que dans le Tarn. Et des militaires chinois ils en vendent aussi ?", a ainsi ironisé Jean-Luc Mélenchon, candidat Insoumis à la présidentielle, sur les réseaux sociaux.

"Avec Emmanuel Macron, nos impôts subventionnent les importations chinoises et les délocalisations. Il est temps que l'argent des Français soutienne l'économie française : je réserverai l'essentiel de la commande publique aux entreprises qui produisent en France", a de son côté clamé la candidate du Rassemblement national Marine Le Pen.

Quant à Arnaud Montebourg, chantre du Made in France et également candidat à l'élection, il s'est déplacé dans le Tarn jeudi 4 novembre pour soutenir Regain et dénoncer des "délocalisations maquillées".

Une "fake news", selon le ministère des Armées

Devant le début de polémique, l'armée a réagi sur Twitter. "L'armée française choisit des pulls chinois plutôt que des pulls 'Made in Tarn' ? Fake news !", a affirmé son porte-parole Hervé Grandjean jeudi 4 novembre.

Le ministère a indiqué que le contrat pour ce marché public, "mené conformément au code la commande publique", a été remporté en septembre 2020 par les deux entreprises françaises Saint James et Léo Minor. "La confection est faite soit en France soit au Maroc ou en Tunisie. Les matières premières sont européennes", a-t-il précisé. "Le ministère des Armées a très majoritairement recours à des fournisseurs français pour l'habillement de ses soldats. 78% de nos fournisseurs sont français et la moitié sont des PME et des TPE", a encore ajouté Hervé Grandjean.

Par ailleurs, un contrat de 500.000 euros a été conclu avec l'entreprise Regain "pour la fourniture de 15.000 chandails", a encore indiqué le porte-parole du ministère.

Pour l'instauration de critères de RSE pour les commandes publiques

Interrogée par BFM Business plus tôt dans la journée, Regain avait reconnu avoir perdu le marché mais avait indiqué "ne pas croire à un fabricant chinois". "On gagne grosso-modo un marché sur deux", avait ainsi expliqué son patron Laurent Brunas. "Donc perdre, ça arrive, c'est le jeu. On a gagné et perdu d'autres marchés depuis celui-ci", a-t-il ajouté.

Au-delà de la polémique, Regain, comme de nombreuses entreprises françaises, plaide toutefois pour l'instauration de critères de RSE (responsabilité sociétale des entreprises) pour les commandes publiques afin de compenser les prix plus élevés du Made in France face aux concurrents étrangers.