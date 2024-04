Des pluies diluviennes en Chine font au moins quatre morts

Des zones inondées après des pluies torrentielles à Qingyuan, dans le sud de la Chine, le 22 avril 2024 ( AFP / STR )

Au moins quatre personnes ont perdu la vie en Chine après des pluies torrentielles dans le sud du pays, qui ont provoqué des inondations dans le coeur manufacturier du géant asiatique et des dizaines de milliers d'évacuations, selon un bilan revu à la hausse lundi.

Depuis jeudi des pluies diluviennes frappent la province du Guangdong, la plus peuplée du pays (127 millions d'habitants) et emblématique de la puissance manufacturière chinoise avec ses dizaines de milliers d'usines tournées vers l'export et sa capitale Canton.

Les précipitations ont fait gonfler les cours d'eau à un niveau tel qu'il fait craindre les "inondations du siècle", ont averti dimanche les autorités locales à la veille d'une nouvelle journée d'intempéries.

Ces derniers jours, "quatre personnes ont péri et 10 autres sont portées disparues", a indiqué en fin de journée lundi l'agence de presse Chine nouvelle, citant l'organisme supervisant les situations d'urgence.

Un précédent bilan établi dans l'après-midi faisait état de trois morts et 11 disparus.

Les fortes précipitations dans le sud de la Chine ne sont pas inhabituelles en particulier l'été, mais plus précoces au printemps.

Le pays fait face ces derniers mois à des conditions météorologiques extrêmes, exacerbées par le changement climatique selon des scientifiques.

Les inondations à Qingyuan, en Chine, le 22 avril 2024 ( CNS / STR )

Le changement climatique provoqué par les gaz à effet de serre émis par l'homme rend les phénomènes météorologiques extrêmes plus fréquents et plus intenses, selon ces scientifiques.

- Torrent de boue -

De fortes précipitations, accompagnées d'orages et de vents violents selon les services météorologiques chinois, sont attendues lundi sur la métropole de Shenzhen, siège de nombreuses entreprises technologiques et limitrophe de Hong Kong.

Ces derniers jours, plus de 100.000 personnes du Guangdong ont dû être relogées, selon Chine nouvelle.

Une partie a été évacuée de Qingyuan, une ville située à une soixantaine de kilomètres de Canton et traversée par la rivière Bei, un affluent du Delta de la rivière des Perles.

Ailleurs, les intempéries des derniers jours ont provoqué des glissements de terrain en zones montagneuses.

Six personnes ont été blessées et plusieurs autres prises au piège près de la ville de Jiangwan, dans le nord du Guangdong, selon la télévision d'Etat CCTV.

Des arbres effondrés après le passage de pluies diluviennes dans le sud de la Chine, à Qingyuan, le 22 avril 2024 ( AFP / STR )

Des images diffusées par la chaîne montrent des habitations au bord d'une rivière détruites par un torrent de boue, et des personnes prises en charge par les secours sur un terrain de sport détrempé.

Les provinces limitrophes du Guangdong, notamment le Fujian (est) et le Guizhou (sud-ouest), seront également touchées par d'importantes précipitations, ont mis en garde les services météorologiques.