Des parlementaires espagnols demandent une commission d’enquête sur la fédé espagnole

Amélie Oudéa-Castéra était donc une précurseure.

A l’image de ce qui s’est fait en France au moment de l’affaire Noël Le Graët, quatre groupes du Parlement espagnol ont déposé une demande auprès du Congrès des députés pour créer une commission d’enquête sur la fédération espagnole de football (RFEF). Les groupes Republicano, EH Bildu, Podemos et BNG demandent que toute la lumière soit faite sur les scandales qui ont entaché l’institution ces dernières années. Dans le viseur des députés, on trouve évidemment le cas de Luis Rubiales, accusé d’agression sexuelle sur Jenni Hermoso et de comportements inappropriés sur Lucy Bronze et Laura Coombs. Ils demandent aussi que soit étudiées des informations jugées « inquiétantes » sur un manque de transparence et d’éthique de l’institution.…

CD pour SOFOOT.com