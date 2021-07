"Des moments difficiles attendent notre pays", prévient Jean Castex

"Nous devons agir et prendre les bonnes décisions", a averti mardi 20 juillet le Premier ministre lors d'une réunion de groupe avec des députés de La République en marche.

Le Premier ministre Jean Castex le 17 juillet 2021 à Anglet. ( POOL / IROZ GAIZKA )

Alors que la quatrième vague frappe le pays, notamment à cause du variant Delta, "des moments difficiles attendent notre pays" , a prévenu mardi 20 juillet Jean Castex lors d'une réunion de groupe avec des députés de La République en marche, selon des propos rapportés par des participants à BFMTV et l' AFP . " Nous devons agir et prendre les bonnes décisions" , a ajouté le Premier ministre, rapporte également la chaîne d'information.

Une réunion qui survient alors que le Conseil des ministres a adopté lundi 19 juillet le projet de loi comprenant l'obligation vaccinale des soignants et étendant le pass sanitaire , discuté dès mardi au Parlement avant une éventuelle adoption en fin de semaine. Ce texte prévoit notamment l'extension du pass sanitaire (prouvant la vaccination complète, un test négatif récent ou l'immunisation) notamment aux cafés, restaurants et trains "à partir de début août", mais aussi l'obligation vaccinale pour les soignants et la mise en place d'un isolement obligatoire de dix jours pour les personnes testées positives.

Un texte décrié mais assumé par le chef du gouvernement. "A ceux qui disent 'vous allez trop fort' succèderont ceux qui diront "qu'est ce que vous avez foutu" , a affirmé Jean Castex devant les députés de la majorité.

Le Premier ministre a également appelé à instensifier les efforts sur la vaccination "car le virus progresse rapidement". Il a demandé à être "intraitable sur un certain nombre de pratiques" tout en restant "totalement bienveillants par rapport à nos concitoyens en général, qui subissent une crise très difficile".

Un nouveau Conseil de défense sanitaire se tiendra mercredi, à l'issue duquel Jean Castex s'exprimera au JT de 13H de TF1. Il s'agira de sa première interview télévisée depuis le 20H00 de France 2 le 11 mai.