information fournie par So Foot • 25/07/2023 à 11:55

Des joueuses zambiennes témoignent contre leur sélectionneur, accusé d’agressions sexuelles

Glaçant.

Le quotidien espagnol Sport a recueilli de manière anonyme des témoignages de joueuses zambiennes qui accusent le sélectionneur Bruce Mwape d’agression sexuelle. Ce dernier est déjà sous le coup d’une enquête pour ce motif, comme l’avait révélé le quotidien britannique The Guardian . Les témoignages sont accablants et s’ajoutent à ceux déjà dévoilés dans les médias britanniques. « Il veut coucher avec presque tous les membres de l’équipe » , « elles doivent dire oui à tout », « il leur fait constamment comprendre qu’il est au-dessus d’elles, et pas dans la relation hiérarchique d’un entraîneur avec ses joueurs » , rapporte Sport .…

GD pour SOFOOT.com