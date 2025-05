Des jeunes pur-sang cherchent un titre de champion d'Europe sur 2.100 mètres

Le jockey français Ronan Thomas (g) et son cheval Look de Vega franchissent la ligne d'arrivée pour remporter la 184e course hippique du Qatar Prix du Jockey Club sur l'hippodrome de Chantilly, le 2 juin 2024 dans l'Oise ( AFP / Geoffroy VAN DER HASSELT )

Des jeunes pur-sang, des galopeurs, français, irlandais, anglais, âgés de seulement trois ans mais dotés déjà de vitesse et d'endurance s'affronteront dimanche à Chantilly (Oise) dans le Prix du Jockey-Club pour un titre de champion d'Europe sur 2.100 mètres.

Cette course légendaire révèle la nouvelle génération de champions et sert de tremplin au Prix de l'Arc de Triomphe. Elle est dotée de 1,5 million d'euros, dont 857.100 euros versés au vainqueur grâce au partenariat avec le Qatar.

Ils seront dix-huit, dont une majorité de Français qui tenteront de garder le prestigieux Trophée en succédant à Look de Vega.

Dans le clan français, Jean-Claude Rouget, est l'entraîneur en activité le plus titré. Il l'a gagné à six reprises. La première fois en 2009 avec son champion Le Havre – qui sera représenté cette année par son fils Leffard appartenant à Gérard Augustin-Normand et Antonio Caro.

"Leffard a découvert l’hippodrome de Chantilly à l’occasion du Prix de Suresnes, le 2 mai dernier où il est arrivé 2e. Ce jour-là, nous voulions simplement savoir s’il avait l’aptitude à la piste et s’il était capable d’aller avec ces chevaux-là, et il a répondu deux fois oui", a déclaré à la presse Jean-Claude Rouget.

"C’est un fils de Le Havre, qui a également gagné le Jockey Club en 2009 pour Gérard Augustin-Normand… or Leffard ressemble à son père comme deux gouttes d’eau ! Tout se passe bien pour le moment. J’espère que cela continuera dimanche !", a-t-il ajouté.

Jean-Claude Rouget aura un autre représentant Tipinso.

L'écurie Wertheimer et Frère, une des principales écuries en terme de gains, misera sur le pur-sang Nitoi, vainqueur du Prix de Suresnes, et Sinileo à l'entraînement chez André Fabre pour faire briller pour la 4e fois la casaque bleue et blanche de la famille.

Les poulains Ridari et Azimpour, issus de l'élevage de l'Aga Khan défendront la casaque verte et rouge de l'imam des ismaéliens nizârites. Les “Aga” ont remportés huit fois cette course.

"Ridari reste sur une 5e place dans la Poule d'Essai des Poulains, une course difficile. Il a beaucoup de sang et a bien récupéré", a expliqué Mikel Delzangles, son préparateur physique.

- "Il faut un cheval précoce" -

"A 2 ans, il était tendu, il a progressé physiquement. Il doit tenir la distance de 2.100 mètres" rappelant que "pour courir cette course, il faut un cheval précoce car elle peut laisser des traces", a-t-il souligné.

Actuellement tête de liste des entraîneurs en France, Francis-Henri Graffard aura trois partants Azimpour, Curragh Camp et Parachutiste.

"Azimpour est irrégulier. Il a du caractère le matin, est assez lymphatique et joueur", selon son entraîneur Francis-Henri Graffard.*

Curragh Camp "apprécie le bon terrain", relève-t-il. "Il est en train de prendre beaucoup de force, de maturité, et il a beaucoup de marge", a-t-il dit. Quant à Parachutiste, il "n’arrête pas de progresser".

Parmi les étrangers, l'Irlandais Aidan O'Brien, le maitre de Ballydole tentera de décrocher le Graal avec Camille Pissaro, 3e de la Poule d'Essai des Poulains ou Trinity College.

"Camille Pissaro a un bon mental. Quand Christophe Soumillon l'avait monté l'an dernier dans le Prix Lagardère, il avait dit "le Derby Français c'est sa course".

Trinity College vient de sa classer second dans une course préparatoire au Derby d'Espom.

"La piste de Chantilly, plus plate et moins ondulante qu'Espom doit mieux lui convenir", estime-t-il. "Il vaut mieux que ce qu'il a montré".

L'anglais Detain, préparé par Thady Gosden et son père, John Gosden, a bien fini dans la Poule d'Essai des Poulains (6e). Son autre élève Bowmark vient de gagner à York.

"Detain est en forme. Il sera mieux sur 2.100 mètres que sur 1.600 mètres", a commenté Thady Gosden qui confiera Detain au jockey belge Christophe Soumillon.

"Bowmark monte de catégorie mais est talentueux". Et selon William Buick, son jockey, "la distance ne sera pas un problème".