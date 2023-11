Des fans de Cruzeiro et de Coritiba descendent sur la pelouse en plein match pour en découdre

La commission de discipline brésilienne a pas mal de boulot en ce moment.

La fin du championnat brésilien approche et la course au maintien commence à se tendre. Ce samedi, Coritiba, 19 e sur 20, recevait Cruzeiro, 17 e et premier relégable, pour un match de la peur. Largué au classement, avec onze points de retard sur le 16 e avant cette rencontre, Coritiba devait absolument s’imposer… Chose faite puisqu’un but de Robson à la 90+1 e a permis aux locaux d’enchaîner un second succès consécutif. Mais cette ouverture du score tardive a eu le malheur de faire disjoncter les fans de Cruzeiro, dont certains sont carrément entrés sur la pelouse.…

LT pour SOFOOT.com