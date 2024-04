Des étudiants pro-palestiniens sanctionnés par Columbia pour avoir refusé de quitter un campement

Des étudiants pro-palestiniens sur le campus de l'université Columbia, qu'ils refusent de quitter, le 29 avril 2024 à New York ( AFP / TIMOTHY A. CLARY )

L'université Columbia à New York, d'où est parti un mouvement pro-palestinien sur des campus aux Etats-Unis, a commencé lundi soir à sanctionner des étudiants qui refusent de quitter, "sauf par la force" un campement installé depuis dix jours.

Partie de la réputée université du nord de Manhattan, cette nouvelle vague du mouvement d'étudiants et de militants contre la guerre que conduit Israël contre le Hamas dans la bande de Gaza a gagné nombre d'établissements, de la Californie à la Nouvelle-Angleterre (nord-est) en passant par le centre et le sud du pays.

"Nous avons commencé à suspendre (administrativement) des étudiants, dans le cadre de cette nouvelle étape pour assurer la sécurité de notre campus", a annoncé à la presse le vice-président chargé de la communication de Columbia, Ben Chang.

Au lendemain d'un week-end relativement calme sur le campus, où est installé un "village" de tentes, la présidente de Columbia Minouche Shafik a lancé lundi matin un ultimatum expirant à 18H00 GMT. Elle a exhorté 200 occupants d'un campement à partir, à la suite de l'échec de cinq jours de négociations pour une solution à l'amiable.

- "Libérez la Palestine" -

Ces étudiants et militants pro-palestiniens exigeant que Columbia, université privée, coupe les ponts avec des mécènes ou entreprises liés à Israël, avaient alors appelé à "protéger le campement".

"Nous ne serons pas délogés, sauf par la force", a crié lors d'un point de presse Sueda Polat, une dirigeante étudiante du mouvement en dénonçant "une tactique pour faire peur qui ne signifie rien face à la mort de plus de 34.000 Palestiniens".

Des dizaines de jeunes ont défilé, le visage caché par des masques sanitaires, marchant autour du campus en tapant des mains et en chantant "Libérez la Palestine", selon une journaliste de l'AFP qui a dénombré une cinquantaine de personnes restantes dans le petit campement dans une atmosphère détendue et sans présence policière.

Columbia avait assuré vendredi qu'elle ne ferait pas appel à la police de New York pour évacuer les tentes.

Mais pour Joseph Howley, professeur à Columbia, l'ultimatum lancé par la présidente Shafik équivaut à "céder aux pressions politiques externes".

La vague de protestation s'étend dans les universités américaines depuis dix jours. Le mouvement est parti de Columbia où cent personnes pro-palestiniennes avaient été interpellées le 18 avril.

Depuis, des centaines de personnes - étudiants, enseignants et militants - ont été brièvement interpellées, parfois arrêtées et poursuivies en justice dans plusieurs universités à travers le pays.

Les images de policiers anti-émeutes intervenant sur les campus, après avoir été appelés à la rescousse par les dirigeants d'universités, ont fait le tour du monde, rappelant des événements similaires aux Etats-Unis lors de la guerre du Vietnam.

- Débat tendu -

Les manifestations ont ravivé le débat politique aux Etats-Unis, tendu et parfois violent depuis l'attaque du Hamas en Israël le 7 octobre, sur la liberté d'expression, un droit constitutionnel et des allégations d'antisionisme et d'antisémitisme.

Cet hiver, les deux présidentes d'universités de Harvard et de UPenn ont dû démissionner après avoir été accusées devant le Congrès à Washington de ne pas faire assez contre l'antisémitisme.

D'un côté, des étudiants et enseignants accusent leurs universités de chercher à censurer la libre expression politique, de l'autre plusieurs personnalités, dont des élus républicains, affirment que les militants attisent l'antisémitisme.

"Nombre de nos étudiants juifs, et d'autres, ressentent ces dernières semaines une ambiance intolérable. Beaucoup ont quitté le campus et c'est une tragédie", a dit dans son communiqué la présidente de Columbia.

Minouche Shafik a en outre affirmé que l'université ne se désengagerait pas de ses investissements en Israël.

Mais le chef des républicains à la Chambre des représentants à Washington, Mike Johnson, a dénoncé sur X un "campus dépassé par des étudiants antisémites" et appelé Mme Shafik à démissionner.

Dimanche, la Maison Blanche a appelé les manifestations de soutien à Gaza à rester "pacifiques" et condamné "les propos antisémites". La porte-parole du président Joe Biden, Karine Jean-Pierre, a rappelé lundi que "la liberté d'expression devait se faire dans le cadre de la loi et du Droit".

Au cours du week-end, 100 personnes ont été interpellées sur le campus d'une université à Boston, et leur campement a été démantelé, 80 dans une université du Missouri, 72 sur un campus de l'Arizona, 23 autres à l'université de l'Indiana et 90 à Virginia Tech.

A l'université du Texas à Austin, un campement sauvage a aussi été démantelé et quelques personnes interpellées.

La guerre a été déclenchée par l'attaque sans précédent du 7 octobre sur le sol israélien par des commandos du Hamas qui a entraîné la mort de 1.170 personnes, essentiellement des civils, selon un bilan de l'AFP à partir de données officielles israéliennes.

En représailles, Israël a promis de détruire le mouvement islamiste, et sa vaste opération militaire dans la bande de Gaza a fait 34.488 morts, majoritairement des civils, selon le Hamas.