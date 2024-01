information fournie par So Foot • 22/01/2024 à 23:33

Des Éléphants, ça se trompe énormément

Défaite par la Guinée équatoriale dans un match décisif pour la qualification en huitièmes de finale de sa CAN 2023 (4-0), la Côte d’Ivoire s’est écroulée, sur et en dehors des terrains. Son avenir dans la compétition ne dépendant désormais que d'un concours de circonstance, au jeu des meilleurs troisièmes.

En 1984, l’Afrique vivait quelques bouleversements. Paul Biya était ainsi “élu” président du Cameroun, François Mitterand rencontrait le colonel Mouammar Kadhafi, et la Côte d’Ivoire vacillait sur un séisme. Ni naturel, ni politique, mais sportif. Chez eux, les Éléphants quittaient en effet la Coupe d’Afrique des Nations dès le premier tour. Rebelote quarante ans plus tard. Attendus à Abidjan ce lundi 22 janvier 2024, les hommes en orange devaient l’emporter devant la Guinée équatoriale pour valider leur billet en huitièmes de finale. Résultat : une déroute (4-0), des supporters écœurés et une organisation foutue en l’air.

Des galactiques en poussière

Dans le football, voir le pays hôte sortir par la petite porte est chose assez commune. Mais cette équipe de Côte d’Ivoire n’avait justement rien de commun. Désignée comme porte-flambeau de la génération Drogba-Touré, la bande sélectionnée par Jean-Louis Gasset avait effectivement tout de la finaliste programmée. Sébastien Haller, Franck Kessié, Seko Fofana ou Evan Ndicka devaient ainsi porter les leurs jusqu’à l’ultime marche et accrocher une troisième étoile. Il n’en a rien été. Après un démarrage canon face à la Guinée-Bissau, les Ivoiriens n’ont pas tardé à montrer leurs premières lacunes – défensives notamment – contre le Nigeria (défaite 0-1). De la suffisance due à un talent certain, vite transformée en pression, et qui se sera avérée fatale devant le « jusqu’au-boutisme » équato-guinéen.…

Par Adel Bentaha pour SOFOOT.com