Des dégâts au stade Francis-Le Blé à cause de la tempête Ciaran

Après la tempête Zaïre-Emery, Ciaran déferle sur le Finistère.

L’ouest de la France, et particulièrement la Bretagne, est en ce moment frappé par la violente tempête Ciaran, qui établit des records de vent depuis mercredi. Après une nuit agitée, le Stade brestois a communiqué ce jeudi matin alors que son enceinte de Francis-Le Blé a connu quelques dégâts au niveau de sa toiture, arrachée ça et là, et que son centre d’entraînement a également été touché. En attendant d’en savoir plus sur l’étendue des dommages, la tenue de la rencontre de Ligue 2 entre Concarneau et Pau, prévue à Brest samedi, est incertaine.…

GJ pour SOFOOT.com