Des clubs saoudiens en Coupe d’Europe : par pitié, jamais ça

La fuite des talents vers l’Arabie saoudite via ses ponts d’or précipite la chute du football européen. D’autant plus alors que la puissance pétrolière tente, maintenant, d’obtenir un siège en Ligue des champions.

À force de se gaver, le football européen frôle aujourd’hui l’explosion. Et il pourrait bientôt ne plus rien rester de ce qui fait la beauté de ce sport qui déchaîne les passions depuis des années, et procure des émotions qu’on ne retrouve nulle part ailleurs dans nos existences. Cette magie propre au ballon rond, que l’on savait en danger, est désormais en voie d’extinction, tuée à petit feu par les liasses de billets de plus en plus lourdes. L’argent a pris le pas sur le jeu depuis des années maintenant, avec une accélération du phénomène depuis l’arrêt Bosman. Évidemment, l’avidité du ballon rond n’est pas devenue un sujet cet été, mais les vents qui soufflent depuis l’Arabie saoudite font froid dans le dos, à l’heure d’imaginer l’avenir du sport roi.

La suite (il)logique des choses

Que des joueurs, peu importe leur notoriété, déménagent en Saudi Pro League au mépris de ce que représente le régime politique saoudien, soit : chacun sa conscience. Après tout, on a bien disputé un Mondial dans l’Argentine de 1978, le Qatar de 2022 ou des JO dans l’Allemagne nazie et la Chine de Xi Jinping. Après tout, des clubs continuent bien d’acheter des joueurs à des écuries russes proches de l’État en guerre contre l’Ukraine. En vérité, les épisodes qui ont vu le ballon rond flirter, ou carrément choisir, le mauvais camp de l’histoire sont légion. Jusqu’à preuve du contraire, les joueurs restent des citoyens dotés chacun de leur conscience, de leurs valeurs. S’ils estiment ne pas s’être suffisamment goinfrés en Europe, libre à eux d’aller le faire dans un championnat sans âme. Plutôt que de suivre les aventures de Ronaldo, Neymar, Benzema ou Mané, les nostalgiques pourront garder un œil sur les fins de carrière de Cavani à Boca Junior, Payet à Vasco de Gama, ou de Di María au Benfica. Le véritable problème de cet exode saoudien, c’est qu’il pourrait être la dernière estocade pour ce football malade. Car, forte de ces nouveaux mercenaires, l’Arabie saoudite briguerait maintenant – selon les médias italiens – une place en Ligue des champions dès 2024-2025, date d’entrée en vigueur du nouveau format de la compétition (36 équipes au lieu de 32, huit matchs minimum par club). Un format qui, d’ailleurs, a tous les traits d

Par Adrien Hémard-Dohain pour SOFOOT.com