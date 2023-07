Des clubs de Crimée rejoignent illégalement le championnat de D4 russe

Neuf ans après l’annexion de la Crimée par la Russie, les tensions sont toujours vives.

Deux clubs de la région, le FC Sébastopol et le Rubin Yalta, ont disputé leur premier match de quatrième division russe ce dimanche. Or, le règlement de l’UEFA interdit cette manoeuvre. « Il s’agit d’une violation flagrante du droit international et d’un grave préjudice pour l’Ukraine. L’occupation de la Crimée par la Russie est illégale et tous les événements sportifs organisés sous l’égide de la Fédération russe de football doivent être arrêtés », a déclaré la Fédération ukrainienne dans un communiqué virulent.…

EL pour SOFOOT.com