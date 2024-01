Des cages plus grandes ? Ne tirons pas sur Gigi Buffon

Gianluigi Buffon a défendu l'idée de revoir à la hausse les dimensions des cages, inchangées depuis plus d'un siècle. Pas si illogique, à condition de rester mesuré.

Quand Gianluigi Buffon parle, on l’écoute. Surtout quand il se prononce en faveur d’une mise à jour d’un point de règlement immuable depuis la création du football. En l’occurrence, la dimension des cages, que le champion du monde 2006 voudrait plus grandes. « Ce sont les mêmes depuis 1875 , explique-t-il dans les colonnes de Tuttosport . À l’époque, elles étaient peut-être trop grandes. Ensuite, pendant 50-60 ans, elles étaient adéquates. Maintenant, en voyant certains gardiens et certains athlètes, cela fait réfléchir. » Évidemment, ses propos ont suscité une levée de boucliers et risquent de lui valoir une radiation de la confrérie des gardiens. N’allez cependant pas mettre Gigi dans la même case que tonton Arsène. Pas tout de suite, en tout cas.

Toujours plus haut

La taille des cages n’a pas bougé depuis l’invention du beautiful game : 7,32 m de large, pour 2,44 m de haut. En un siècle et demi, la taille moyenne de la population a toutefois évolué. Une étude menée par Timothy Hatton, économiste à l’Université d’Essex, relevait que la mesure moyenne des hommes avait augmenté de onze centimètres entre 1870 et 1980 en Europe. Une croissance d’environ un centimètre par décennie, donc. Un ordre de grandeur confirmé par l’enquête ObÉpi-Roche, qui notait que les Français avaient gagné en moyenne 1,2 cm entre 2012 et 2020. À la fin du XIX e siècle, la taille moyenne des hommes était globalement comprise entre 160 et 170 cm, là où elle se situe plutôt entre 165 et 180 cm aujourd’hui dans la majorité des pays. Cette saison, les gardiens titulaires en Ligue 1 atteignent ainsi 1,90 m en moyenne. Les femmes – et donc les joueuses – ont elles aussi gratté des centimètres depuis l’instauration des règles du football : une dizaine en Europe, en Asie, en Amérique du Sud et en Océanie, un peu moins en Amérique du Nord et en Afrique selon l’enquête du magazine eLife parue en 2016.…

Par Quentin Ballue pour SOFOOT.com