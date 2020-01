En finir avec les gestes déplacés dans les pubs britanniques. Au Royaume-Uni, Wetherspoons, une importante chaîne de bars a décidé de lutter activement contre les agressions au sein de ses établissements, notamment vis-à-vis de son personnel qui, hommes comme femmes, en sont fréquemment victimes. Selon les informations du tabloïd The Daily Mirror, plusieurs employés de la chaîne ont été équipés de petites caméras noires à porter autour du cou qui serviront, en cas d'agressions, à fournir les images des faits.Lire aussi Reconnaissance faciale : souriez, vous êtes filmé !La chaîne de pubs a d'abord initié un test dans un établissement situé dans le comté du Yorkshire du Nord, à Middlesbrough. Elle compte ainsi coopérer avec les autorités et « poursuivre en justice les personnes ayant un comportement abusif envers les employés », explique CNews. La démarche servira aussi à dissuader les clients de tout geste déplacé : des affiches seront placardées dans les établissements équipés pour prévenir les clients qu'ils seront potentiellement filmés.Lire aussi Alicem, l'identité numérique par reconnaissance faciale en questionInsultes et menaces de mortInterrogé par la presse britannique, Jack Sloane, qui a été responsable pendant un an d'un bar à Plymouth, explique à quel point il était nécessaire d'agir, tant la vie nocturne britannique est problématique .« Nous avons reçu des menaces de mort, explique-t-il. On m'a insulté...