Déploiement inédit des capacités électriques renouvelables dans le monde en 2021, mais qui reste insuffisant, selon l'AIE

Dans son rapport annule, l'Agence internationale de l'énergie souligne que cette croissance des renouvelables ne suffira pas pour mettre le monde sur la voie de la neutralité carbone en 2050, nécessaire pour garder le réchauffement sous 1,5°C.

En 2021, 290 gigawatts de capacités nouvelles devraient être installées. ( AFP / ERIC PIERMONT )

Éolien en mer ou terrestre, solaire, géothermie... L'année 2021 a vu un déploiement inédit des capacités électriques renouvelables dans le monde, un rythme cependant insuffisant pour mettre la planète sur la voie de la neutralité carbone, selon le rapport annuel "Renouvelables" de l'Agence internationale de l'énergie (AIE) publié mercredi 1er décembre.

Cette année devrait ainsi battre le record de l'an dernier, avec 290 gigawatts (GW) de capacités nouvelles installées, et en ce dépit du coût accru de certains composants et du transport. Selon l'AIE, qui a revu à la hausse ses projections, 4.800 GW d'installations devraient être disponibles d'ici 2026, soit +60% par rapport à 2020 et l'équivalent de la capacité électrique actuelle du nucléaire et des énergies fossiles combinés. Le photovoltaïque devrait assurer plus de 50% de cette croissance et l'éolien en mer voir ses capacités tripler.

Toutes les régions sont concernées, Chine en tête. Dans le pays, 1.200 GW de capacités éolienne et solaire sont attendus dès 2026, soit quatre ans plus tôt que l'objectif officiel, estime l'AIE. L'Inde devrait voir la croissance du secteur doubler par rapport au rythme de 2015-2020.

L'AIE exhorte les États à agir

Cependant, si les prix des composants et matériaux restent aussi élevés jusqu'à la fin 2022, le coût des investissements dans l'éolien pourrait retrouver son niveau d'avant 2015, s'alarme l'organisme, qui conseille les pays dans leurs politiques énergétiques. Dans le solaire, ce sont trois années de chute des prix seraient effacées, prévient-il. "Les prix élevés actuels des matériaux posent de nouveaux défis pour le secteur des renouvelables, mais les prix élevés des énergies fossiles rendent aussi les renouvelables encore plus compétitives", tempère toutefois le directeur de l'Agence, Fatih Birol.

Pour l'AIE, les États pourraient faciliter leur déploiement via des mesures cohérentes et suivies, en lançant l'adaptation des réseaux électriques, en s'attaquant au manque d'acceptation sociale... Il faut aussi s'attaquer aux difficultés d'investissement dans les pays en développement, appelle l'Agence. Quant aux barrages, aux bio-énergies ou la géothermie, pourtant indispensables, leur expansion ne représente que 11% de la croissance des renouvelables d'ici 2026, du fait notamment d'un déficit de soutien et de rémunération, regrette l'organisme.

Au total, cette croissance attendue des renouvelables ne suffira pas pour mettre le monde sur la voie de la neutralité carbone en 2050, nécessaire pour garder le réchauffement sous 1,5°C par rapport à la période pré-industrielle, estime l'AIE. Pour cela, il faudrait que le rythme de capacités renouvelables nouvelles installées d'ici 2026 double par rapport aux prévisions de l'organisme et que la croissance de la demande dans les biocarburants soit quatre fois supérieure.