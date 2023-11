Dénouement de folie lors de la dernière journée de D3 norvégienne

Les droits de la D3 norvégienne vont mieux se vendre que ceux de la Ligue 1.

Normalement, quand on gagne 10-1 à la dernière journée et que le titre se joue à la différence de buts, on se dit que c’est dans la poche, non ? Pas en D3 norvégienne ! À égalité de points avant l’ultime week-end de la saison, Egersund (+47) et Lyn (+42) se jouaient ce samedi la première place à la différence de buts en cas de résultat similaire. Ce qui a été le cas. Lyn devait donc boucher un trou de cinq buts, et a étrillé Fram Larvik, déjà relégué, 10-1. Un gros coup ! Le problème, c’est cet unique but des condamnés.…

LT pour SOFOOT.com