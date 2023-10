information fournie par So Foot • 27/10/2023 à 00:03

Denis Genreau : « Il y a quelque chose à faire chez nous »

Soit je gagne, soit j’apprends.

Toulouse s’est incliné à Anfield ce jeudi pour son troisième match de Ligue Europa (5-1). En zone mixte, Denis Genreau a préféré voir le verre à moitié plein. « C’est toujours difficile de venir à Anfield et de faire un résultat. 5-1, ça fait beaucoup. Leur efficacité offensive est impressionnante. On est forcément déçus de ce score mais il y a beaucoup de choses à apprendre de ce match, défensivement et offensivement. » …

QB, à Anfield pour SOFOOT.com