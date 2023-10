Denis Bouanga : « Aux États-Unis, le football éteint le baseball »

L'histoire de Denis Bouanga, c’est celle d’un joueur qui a quitté l’AS Saint-Étienne après une défaite face à l’AJ Auxerre et donc une descente en Ligue 2 pour devenir meilleur buteur de la MLS en moins de deux ans. Rencontre avec le Gabonais de 27 ans qui vit sa plus belle vie à Los Angeles.

Il y a six mois, après avoir glané le titre de champion des États-Unis, tu avais dit : « L’Europe me manque. Je pense que j’ai encore les capacités de jouer dans une équipe européenne et de montrer ma force. » Six mois plus tard, tu es le meilleur buteur de la saison régulière et qualifié pour les play-off. L’Europe te manque encore ?

Tant que j’ai mes deux pieds, mes deux yeux et mes deux mains, je serai toujours impliqué à 100%. J’ai encore faim de titres, j’ai encore faim de buts, je veux gagner tous les matchs… et avec tout ça, je montrerai que je peux encore m’ouvrir les portes du football européen. Je suis venu ici avec beaucoup d‘objectifs, dont celui de marquer l’histoire de la MLS. J’ai la dalle, et là, je suis focus sur les play-off pour que le trophée reste à la maison. Allons à Vancouver pour gagner (match aller ce dimanche à 2 heures, heure de Paris, NDLR) , il n’y a pas d’autre question à se poser. Je ne pense pas encore à la suite, et on fera les comptes à la fin. Mais oui, j’ai toujours vu cette ligue comme un tremplin.…

Propos recueillis par Matthieu Darbas pour SOFOOT.com