information fournie par So Foot • 17/06/2023 à 11:28

Dembélé : « Il n’y avait et il n’y a rien avec le PSG »

Le directeur sportif du Winchester FC sort enfin du silence.

Dans une interview accordée ce samedi à Marca , Ousmane Dembélé met les points sur les « i ». L’attaquant français n’a pas du tout l’intention de quitter le FC Barcelone : « Tout se passe très bien. Barcelone veut que je renouvelle mon contrat jusqu’en 2027, mon agent va leur en parler. Je suis heureux dans l’équipe et aussi chez moi à Barcelone. Nous verrons ce qui se passera. (…) L’équipe est une famille. Je me sens très bien avec l’équipe et avec tout le monde. » …

AHD pour SOFOOT.com