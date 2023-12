Demba Ba : « Si j’aime développer, c’est parce que j’ai vu Rangnick le faire »

Un peu moins de deux ans après avoir choisi de mettre un terme à sa carrière de joueur, Demba Ba a commencé l’été dernier sa deuxième vie : celle de chef de projet, à Dunkerque, actuel 19e de Ligue 2. Après des premières semaines intenses, l’ancien international sénégalais décrypte son plan.

Tu as vécu, cette semaine, ta plus grosse défaite en tant que jeune dirigeant (0-5), à domicile, face à Bastia. Est-ce plus dur à vivre que quand tu étais joueur ?

C’est différent. Je ne vais pas dire que c’est plus dur à vivre, car dans une carrière de joueur, tu passes quand même par des moments très forts, dans le haut comme dans le bas. Ce qui est sûr, c’est qu’après un match comme celui de mardi, tu ne dors pas trop. Tu te refais le film une dizaine de fois, tu questionnes ce que tu pourrais améliorer, comment faire en sorte que cela ne se reproduise pas, tu te demandes si une défaite comme ça n’est finalement pas bénéfique pour la suite, car elle impose une remise en cause totale, et ce, de la part de tout le monde… Maintenant, honnêtement, cette nouvelle vie est vraiment plaisante, et je n’oublie pas qu’on est des privilégiés. Perdre 5-0 à domicile, c’est compliqué, mais tu relativises et tu te dis qu’il y a plus compliqué, surtout dans le monde dans lequel on vit actuellement.…

Propos recueillis par Maxime Brigand, à Dunkerque pour SOFOOT.com