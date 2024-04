Delta Air Lines confirme ses objectifs 2024 après un bon premier trimestre

La compagnie aérienne américaine Delta Air Lines a dépassé les prévisions des analystes au premier trimestre, marqué par un chiffre d'affaires "record" et une demande "robuste", qui la conforte dans ses objectifs pour l'ensemble de l'année.

"Nous avons enregistré un chiffre d'affaires record grâce à une formidable performance opérationnelle, permettant une forte croissance du résultat", a commenté Ed Bastian, patron de la compagnie, cité dans un communiqué.

"Nous anticipons une poursuite de cette forte dynamique pour notre activité et, au second trimestre, nous anticipons un record du chiffre d'affaires, une marge opérationnelle autour de 15% et un bénéfice par action de 2,20 à 2,50 dollars par action", a-t-il poursuivi, faisant part de la "confiance" de la direction concernant l'ensemble de l'année.

Delta prévoit un bénéfice net par action de six à sept dollars et trois à quatre milliards de dollars de liquidités disponibles.

Sur les trois premiers mois de l'année, la compagnie a engrangé un chiffre d'affaires de 12,56 milliards de dollars (+6%) et un bénéfice net de 37 millions, contre une perte de 363 millions un an plus tôt.

Hors éléments exceptionnels et rapporté par action --référence pour les marchés--, le bénéfice net ressort à 45 cents, contre 25 cents un an plus tôt. Le consensus était de 36 cents.

Glen Hauenstein, président de Delta, a relevé que la "forte demande" pour les voyages allait continuer au deuxième trimestre, dont le chiffre d'affaires devrait grossir de 5% à 7% sur un an.

Toutes les régions devraient progresser à l'exception de l'Amérique latine, où un déclin supérieur à 10% est attendu du fait de la réorganisation dans cette région. Delta a déjà pris des mesures en la matière au premier trimestre en Amérique latine et dans la région Pacifique, a-t-il indiqué.

Par ailleurs, Delta a l'intention de reprendre ses vols entre New York et Tel-Aviv en juin. A l'instar d'American Airlines et de United, elle a suspendu ses liaisons vers Israël après les événements du 7 octobre.

A noter également au premier trimestre: un rebond des voyages d'affaires (+14%), grâce "au retour des grands comptes" notamment dans les secteurs technologique, des services aux consommateurs et des services financiers.

"La croissance est en train de se normaliser et nous sommes dans une période d'optimisation, en nous concentrant sur nos 'hubs' les plus rentables et en réalisant des gains de productivité", a relevé Dan Janki, directeur financier.

Dans les échanges avant l'ouverture de la Bourse de New York, l'action Delta montait de 3,87%.