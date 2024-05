information fournie par So Foot • 14/05/2024 à 11:07

Delphine Cascarino dans l’équipe type de la saison après avoir joué... six matchs

Le vote de la facilité.

Lors de la cérémonie des trophées UNFP de ce lundi, le meilleur onze du championnat féminin a été désigné. Une équipe à l’accent du Paris Saint-Germain et de l’Olympique lyonnais, puisque neuf des joueuses choisies évoluent dans ces deux clubs. Parmi elles, on retrouve évidemment Tabitha Chawinga du PSG, meilleure buteuse du championnat et élue meilleure joueuse de la saison, Chiamaka Nnadozie, la gardienne du Paris FC, mais aussi Delphine Cascarino, internationale française n’ayant pourtant pas eu beaucoup d’occasions de briller cette saison.…

FL pour SOFOOT.com