Dele Alli : Human after all

Dele Alli of Besiktas during the Turkish Super League football match between Besiktas and Trabzonspor at Vodafone Park Stadium in Istanbul , Turkey on October 16 , 2022. ( Photo by Seskimphoto ) - Photo by Icon sport

Alors que le footballeur semble s’être élevé, en 2023, au-dessus du sort du commun des mortels, l’interview émouvante accordée par Dele Alli sur son histoire et sa dépression nous rappelle qu’ils ne demeurent que des hommes. Ce qui peut encore sauver le football, peut-être.

Au sujet de Dele Alli persiste le sentiment d’un gâchis, d’une énième grande promesse du foot anglais qui n’a pas su confirmer. Un gars talentueux un peu oublié, alors que le mercato réduit en ce moment les bonshommes à des produits de luxe qui se troquent, pendant que les plus grosses stars semblent délaisser le ballon rond pour la quête affolante de l’enrichissement immédiat. L’ancien prodige des Spurs a pourtant donné une interview émouvante, d’une justesse rare qui refusait le larmoyant ou de l’apitoiement. Une autre perspective que cette fuite en avant d’un foot de plus en plus déshumanisé et désincarné. En dépit de sa descente personnelle aux enfers de l’addiction et de ce qu’il a pu subir dans son enfance, Dele Alli continue de croire encore dans le football, de l’aimer, de rechercher cet amour.

Accepter de révéler ses failles

Gary Neville paraissait d’ailleurs presque décontenancé, alors qu’il recevait le jeune homme de 27 ans, dont une moitié de vie en Premier League, dans The Overlap . Sa confession pudique a duré un peu moins d’une mi-temps. Ses propos s’inscrivent dans un petit mouvement qui agite le monde du sport où désormais, les questions de santé mentale, un enjeu trop négligé de santé publique au sens large par ailleurs, relèvent un peu moins du tabou. Il a fallu pour cela que certain(e)s champions et championnes renommé(e)s, comme la tenniswoman japonaise Naomi Osaka, le nageur australien Ian Thorpe ou la gymnaste américaine Simone Biles, osent avouer leurs dépressions pour sortir du non-dit. Dele Alli a clairement expliqué que sa prise de parole visait à toucher le plus grand nombre. « Je veux aider les gens à comprendre qu’ils ne sont pas seuls et qu’ils peuvent en parler. En parler ne te rend pas faible. » …

Par Nicolas Kssis-Martov pour SOFOOT.com