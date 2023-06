Dejan Kulusevski s'engage définitivement à Tottenham

Les Spurs démarrent leur chantier.

Arrivé en janvier 2022 à Tottenham dans le cadre d’un prêt d’un an et demi en provenance de la Juventus, Dejan Kulusevski va finalement prolonger l’aventure londonienne et ne plus revoir Turin de sitôt. Les Spurs l’ont annoncé ce samedi soir : le Suédois leur appartient désormais jusqu’en 2028. Dans le deal, le club dirigé par Daniel Levy débourse la somme de 30 millions d’euros, qui ne pourra pas faire de mal aux finances de la Juve.…

AL pour SOFOOT.com