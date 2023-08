information fournie par So Foot • 19/08/2023 à 16:51

Déjà une grosse tuile pour El Bilal Touré à l'Atalanta

Gros coup dur pour l’Atalanta.

Arrivé à Bergame fin juillet contre une trentaine de millions d’euros (un record pour le club) en provenance d’Almería et apparu lors de plusieurs matchs amicaux, El Bilal Touré s’est gravement blessé, avant même le coup d’envoi du championnat de Serie A. Touché lors du dernier amical de la préparation, samedi 12 août contre la Juve, l’ancien Rémois souffre d’une rupture de l’insertion du tendon droit fémoral, comme indiqué par le club. Ce dernier ajoute qu’il attendra « des examens plus approfondis afin de définir la stratégie chirurgicale idéale pour un rétablissement complet » . Une opération n’est pas à exclure et un arrêt de trois mois est à craindre pour l’attaquant, selon Tuttosport .…

JB pour SOFOOT.com