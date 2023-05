Dédé fait de la résistance

Dans une finale de play-offs dont seule la Liga MX a le secret, les Tigres ont renversé dimanche les Chivas, dans le stade Akron de Guadalajara. En balayant toutes les critiques sur son âge avancé, Dédé à lancé la révolte avec le penalty de l’espoir, gravant un peu plus son nom dans la légende.

Il est le premier à avoir gravi les marches du podium, le premier à avoir caressé le trophée. Puis il a enlacé un à un chaudement ses coéquipiers, chaque membre du staff, et enfin son entraîneur, Roberto Siboldi. En remportant cette finale du tournoi de fermeture 2023 complètement folle contre les Chivas (0-0 ; 2-3), André-Pierre Gignac a empoché son cinquième titre de champion du Mexique depuis son arrivée en 2015, le huitième pour le club de l’Université de l’État du Nuevo Leon (la Liga MX mexicain récompense deux champions par an, avec un tournoi de clôture et un de fermeture) et à fait taire les critiques. Gignac (37 ans), le gardien charismatique Nahuel Guzmán (37 ans) ou encore le milieu et capitaine Guido Pizarro (33 ans), auteur du but de la gloire en prolongation : c’est toute une génération de vieux briscards que l’on pensait appartenir aux livres d’Histoire du football local qui a ressurgi, quatre ans après son dernier sacre.

El equipo viejo es campeón del fútbol mexicano…

Par Diego Calmard, à Mexico pour SOFOOT.com