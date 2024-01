Decreto Crescita : l'hernie fiscale du foot italien

The Footballer of Milan Zlatan Ibrahimovic and the Roma trainer Jose Mourinho during the match Roma-Milan at the stadio Olimpico. Rome (Italy), 31 October, 2021 (Photo by Massimo Insabato/Mondadori Portfolio/Sipa USA) By Icon Sport

Depuis le 1er janvier 2024, les clubs italiens doivent faire sans le Decreto Crescita, un avantage fiscal qui a grandement contribué au retour sur le devant de la scène européenne des écuries transalpines. Une abrogation censée favoriser la formation italienne mais qui inquiète certains acteurs du calcio concernant la compétitivité du championnat.

Vendredi dernier, une bombe a explosé sur la planète Calcio. Après plusieurs heures de débat animé, le Conseil des ministres annonce officiellement la suppression du Decreto Crescita. Initialement, le Decreto Crescita (le décret de croissance, en VF) devait être prolongé jusqu’au 1 er février. Mais à la stupeur générale, cette abrogation est effective dès le 1 er janvier 2024. Autrement dit, les clubs italiens devront faire sans cet avantage fiscal pour le mercato hivernal. « C’est une énorme absurdité de ne pas prolonger ce décret de croissance » , s’est insurgé Claudio Lotito. Pour le président de la Lazio, « la Serie A va perdre en compétitivité » et ajoute que cette décision « risque de détruire des clubs comme le Milan, la Juve et la Roma ». Le sénateur à ses heures perdues n’est pas le seul à s’y être opposé. Dans un communiqué, la Lega Serie A s’est également insurgée : « Cette décision aura pour seul résultat une issue diamétralement opposée à celle souhaitée. La non-prolongation se traduira par une perte en compétitivité des équipes avec pour conséquence une réduction des revenus et donc moins de recettes pour le Trésor public ». Ambiance …

Decreto Crescita, explication de texte

Depuis des décennies, l’Italie fait face à une importante vague d’émigration de ses cerveaux vers d’autres horizons, en raison du manque de perspective et également pour des raisons économiques. Pour contrer ce phénomène et ainsi rapatrier ses talents, le gouvernement italien a décidé de mettre en place le fameux Decreto Crescita, permettant aux travailleurs, mais également aux entreprises de bénéficier de nombreux avantages fiscaux. Les clubs de football ont aussi bénéficié de cette mesure qui a été mise en place au mois de janvier 2020. Un décret de croissance valable pour tout individu n’ayant pas vécu sur le sol italien pendant deux ans avant la signature de son contrat et qui doit s’établir pendant deux ans a minima dans la Botte. Une aubaine pour les écuries de Serie A qui en ont profité pour encore plus recruter des pro

Par Tristan Pubert pour SOFOOT.com