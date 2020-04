Décret sur la programmation de l'énergie : « C'est l'auberge espagnole ! »

Centrale de Golfech. Le gouvernement souhaite qu'EDF ferme 14 réacteurs d'ici 2035. © LIONEL BONAVENTURE / AFP

Puisqu'on est en France, faisons compliqué. Le gouvernement a prévu, en 2015, de réduire drastiquement la pollution de l'air, avec pour objectif une neutralité carbone en 2050 en clair : pas plus d'émissions de CO2 qu'on ne peut en absorber. Dans ce but, à intervalles réguliers, le gouvernement édicte une stratégie nationale bas carbone, qui fixe des plafonds de CO2 secteur par secteur, et une programmation pluriannuelle de l'énergie (PPE), qui établit des moyens énergie par énergie. Un seul document aurait sans doute été plus simple, et plus compréhensible, mais le gouvernement, sans doute épaulé par son administration, a préféré compliquer les choses. Les deux textes se ressemblent pourtant de plus en plus, chacun empiétant sur les prérogatives de l'autre.

En fin de semaine dernière, les décrets concernant les deux textes ont été publiés. Celui qui concerne la PPE est le plus intéressant. Le décret reprend l'essentiel des textes déjà publiés sur le site du ministère de la Transition écologique et solidaire, eux-mêmes issus de plusieurs mois de débats. Il prévoit, jusqu'en 2023, une baisse de la consommation de gaz naturel de 10 % par rapport à 2012 (puis 22 % en 2028), de 19, puis 34 % pour celle de pétrole et de 66 puis 80 % pour la consommation de charbon. Le texte programme aussi de passer, en 2023, à 24,1 GW de puissance installée en éoliennes, contre environ 16 aujourd'hui. Un effort considérable. Le

...