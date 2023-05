Découvrez le palmarès des championnats où les entraîneurs se font le plus virer

Une toute petite marge de manœuvre.

Dans sa dernière lettre hebdomadaire, l’Observatoire du football CIES a dévoilé le pourcentage des équipes ayant changé d’entraîneur depuis le début de la saison et, figurez-vous que le chiffre le plus élevé ne se trouve pas en Ligue 1. Les championnats d’ancienne Yougoslavie n’ont pas envie de s’embêter avec des incompétents et le font bien sentir au classement. Dans le championnat bosnien par exemple, 91,7% des équipes ont licencié leur entraîneur, soit 11 des 12 équipes du championnat. Juste derrière, on retrouve la D1 macédonienne (12 clubs également) dans laquelle un seul coach a réussi à convaincre la direction par ses actions. Et enfin la dernière place du podium est attribuée à la Super Liga serbe (16 clubs) où 87,5% des équipes ont changé de tacticien en cours de route.…

AC pour SOFOOT.com