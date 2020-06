Déconfinement : opération séduction pour le tourisme de montagne

À Queyras, dans les Hautes-Alpes, une famille en randonnée avec des ânes fait halte devant le chalet La Blanche, sur le parcours du GR58 près de la passe de La Chamoussière. © ANTOINE LORGNIER / ONLY FRANCE / ONLY FRANCE via AFP

C'est le temps de l'amour, le temps des copains et de l'aventure, chantait naguère François Hardy. Voici maintenant venu celui du déconfinement et du tourisme. Après plusieurs semaines de femeture forcée, le déconfinement, annoncé le 2 juin par le Premier ministre Édouard Philippe, sonne comme une aubaine pour les acteurs du secteur. Et si les Français, à la faveur du beau temps, se pressent sur les différents littoraux de l'Hexagone, il reste une destination qui compte bien rebondir en misant sur le grand air, l'aventure et le sport : la montagne. Heurtés par l'arrivée du virus en pleine saison hivernale, les professionnels du secteur réunis lancent aujourd'hui une vaste campagne de communication au titre évocateur : « La Montagne, tout naturellement ». Leur objectif ? Miser sur l'après-confinement pour fidéliser une nouvelle clientèle.

Déconfinement et rattrapage

Deuxième destination touristique préférée des Français - derrière la mer et devant la campagne -, la montagne, en progression depuis quelques années, voit dans la crise l'occasion unique de prospérer. « On met les moyens », prévient Jean-Marc Silva, directeur général de France Montagnes, l'association regroupant les acteurs du tourisme d'altitude, à l'origine de cette campagne inédite. Là-haut, point de virus, mais de grands espaces pour respecter la distanciation sociale.

Aux quelques mètres carrés de confinement, préférez les

