information fournie par So Foot • 14/12/2023 à 13:18

Deco accuse De Jong d'avoir fait semblant d’être malade pour ne pas aller à Anvers

Frenkie de Jong ne partira pas en vacances à Anvers. Encore moins avec Deco.

Les tensions ne font qu’augmenter ces dernières semaines au FC Barcelone, et ont encore été accentuées mercredi soir après la défaite en Belgique contre le Royal Antwerp (3-2). Selon le journaliste Marius Carol, qui s’est exprimé au micro de la radio catalane RAC 1, une dispute au téléphone a éclaté entre Deco, directeur sportif du club, et Frenkie de Jong. Revenu d’un blessure il y a quelques semaines, le Néerlandais n’a pas fait le déplacement au plat pays pour cause de fièvre, ce que l’ancien joueur du FC Barcelone n’aurait pas cru.…

CD pour SOFOOT.com