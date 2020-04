Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Décision vendredi sur l'appel d'Amazon contre la restriction de son activité Reuters • 21/04/2020 à 13:54









DÉCISION VENDREDI SUR L'APPEL D'AMAZON CONTRE LA RESTRICTION DE SON ACTIVITÉ VERSAILLES (Reuters) - La cour d'appel de Versailles rendra sa décision au sujet de l'appel d'Amazon concernant la restriction de son activité en France en raison de l'épidémie de coronavirus vendredi 24 avril à 14h00, a annoncé mardi la présidente de cette juridiction, Isabelle Chesnot, à l'issue d'une audience sur ce dossier. Cet appel concerne la décision du tribunal de Nanterre (Hauts-de-Seine), qui a imposé la semaine dernière au géant américain du commerce en ligne de se limiter aux produits d'alimentation, d'hygiène et de santé le temps d'évaluer les conditions de sécurité pour ses salariés dans ses entrepôts. (Mathieu Rosemain, version française Myriam Rivet, édité par Blandine Hénault)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.