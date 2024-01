Déchets: Paprec entre au capital du Suisse Helvetia Environnement

Le groupe Paprec, spécialiste du traitement et de la valorisation des déchets, a annoncé lundi son entrée au capital du groupe Helvetia Environnement, leader suisse de la collecte et du traitement des déchets.

Jean-Luc Petithuguenin, fondateur de Paprec et président de Paprec International, à Paris le 11 octobre 2016. ( AFP / CHRISTOPHE ARCHAMBAULT )

Paprec a acquis 40% du groupe, qui reste "détenu majoritairement par ses actionnaires financiers" Swiss Life Asset Managers et UBS Asset Management, a précisé à l'AFP Jean-Luc Petithuguenin, fondateur de Paprec et président de Paprec International.

Paprec n'exclut pas, à terme, de devenir actionnaire majoritaire du groupe, sous réserve d'être "autorisé par les autorités suisses à rapprocher nos deux affaires qui resteront deux affaires indépendantes", a ajouté M. Petithuguenin, précisant cependant que "ce n'est pas d'actualité".

Leader du traitement des déchets en Suisse, Helvetia emploie 450 personnes sur 22 sites et collecte 350.000 tonnes de déchets par an, a précisé le groupe Paprec dans un communiqué.

La Suisse a été le premier marché hors de France du groupe Paprec, dont la montée au capital d'Helvetia traduit une "industrialisation de ces métiers liée à la transition écologique", entrés dans une phase de concentration, selon le patron de Paprec.

"Il faut que l'industrie qui prépare ces matières et produit ces énergies vertes se structure et il y a des niveaux d'investissements considérables", a-t-il ajouté, ce secteur d'activité étant pour l'heure plus fragmenté en Suisse qu'il ne l'est en France.

Outre la collecte, le tri, l'incinération et le recyclage des déchets, Helvetia va bientôt construire une usine de méthanisation des biodéchets dans le canton de Genève, pour laquelle l'autorisation des autorités suisses vient d'être obtenue.

Cette activité monte également en puissance chez Paprec, qui a remporté en mars 2022 un appel d'offres pour une usine de méthanisation des déchets alimentaires produits en Ile-de-France et est en lice pour un appel d'offres similaire de la ville de Madrid.

Paprec a rappelé être présent en Suisse depuis 13 ans avec six sites. Il y a repris le groupe Lottner pour constituer Paprec Suisse.

L'Espagne est toutefois son marché le plus important hors de France.

Fondé il y a près de 30 ans par la famille Petithuguenin, Paprec est le numéro trois français des déchets et de la valorisation énergétique. Il compte 15.000 salariés sur 300 sites dans dix pays et prévoit pour 2024 un chiffre d'affaires de quelque 3 milliards d'euros.