Décès de Violeta Mițul, internationale moldave

Violeta Mițul, internationale moldave, est décédée à la suite d’un accident de randonnée survenu le week-end dernier. Annoncée par l’UEFA, cette disparition a évidemment ému le monde du football. À seulement 26 ans, la défenseuse portait les couleurs du club islandais de Einherji, qui lui a rendu hommage ce vendredi lors d’un match servant à récolter des fonds.

Avec 40 capes en sélection moldave, Violeta Mițul incarnait le présent et le futur du pays. Elle a remporté trois coupes nationales, en Moldavie et en Roumanie avec Alga Tiraspol et Vasas Femina.…

