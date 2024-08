Décès de Richard Lugner, fantasque magnat de l'immobilier autrichien

Richard Lugner à Vienne, en Autriche, le 8 février 2024. ( APA / MAX SLOVENCIK )

Il avait construit la première mosquée d'Autriche avant de bâtir un empire immobilier, il a fait valser des stars d'Hollywood et a convolé six fois: le magnat Richard Lugner est mort à 91 ans après une vie haute en couleur.

Richard Lugner est décédé dans sa propriété de Vienne, ont rapporté lundi les médias du pays alpin, citant des sources familiales, le chancelier Karl Nehammer rendant hommage sur X à "un authentique Autrichien resté fidèle à lui-même".

Né dans la capitale le 11 octobre 1932, M. Lugner était d'abord un entrepreneur à succès.

Il s'est fait remarquer en choisissant des petits chantiers, rénovant par exemple des villas, au lieu de cibler des grands projets en plein essor de l'immobilier dans les années 1960, avait-il raconté à l'agence de presse APA.

Ses affaires ont prospéré et il a frappé un grand coup en 1975 quand il a remporté un contrat pour ériger la mosquée de Vienne.

Une dizaine d'années plus tard, il a acheté un terrain sur le boulevard périphérique de Vienne pour y bâtir son propre centre commercial, la "Lugner City".

Richard Lugner aimait être dans la lumière et conviait depuis 1992 au prestigieux bal de l'Opéra des célébrités du monde entier, aux cachets restés secrets. A ses bras, se sont affichées Sophia Loren, Pamela Anderson, Paris Hilton, Kim Kardashian et ces deux dernières années, Jane Fonda et Priscilla Presley.

Dans la vie privée, ce "libertin" critiqué pour ses nombreux commentaires sexistes accumulait les conquêtes. Il avait encore récemment fait les titres des tabloids autrichiens pour son sixième et dernier mariage avec Simone Reiländer, sa cadette d'un demi-siècle, suivi d'une opération du coeur.

Père de quatre enfants, Richard Lugner s'était aussi essayé à la politique: candidat à la présidentielle, il avait obtenu près de 10% des voix en 1998 puis seulement 2% lors d'une seconde tentative en 2016.