Décès de Nora Aunor, légende du cinéma philippin

Nora Aunor, considérée par de nombreux Philippins comme la plus grande actrice et chanteuse du pays, est décédée à l'âge de 71 ans, ont annoncé jeudi le gouvernement et sa famille.

"C'est avec une profonde tristesse que nous annonçons le décès de Nora Aunor, notre mère bien-aimée, célèbre actrice de télévision et de cinéma", a écrit jeudi sa fille adoptive Lotlot de Leon sur sa page Instagram.

La star est décédée mercredi et la cause de sa mort n'a pas été révélée.

Celle qui avait passé son enfance à vendre des casse-croûtes dans la rue a été proclamée en 2022 "artiste nationale des arts cinématographiques et audiovisuels" et sera honorée par des funérailles nationales.

De petite taille et la peau mate, Nora Aunor contrastait avec les femmes de type occidental qui dominaient le cinéma local de l'époque.

Le président philippin Ferdinand Marcos l'a décrite jeudi comme un "cadeau à la nation philippine".

"Tout au long de sa splendide carrière qui s'étend sur plus de 50 ans, elle a été une actrice, une chanteuse et une productrice de films hors pair", a poursuivi M. Marcos.