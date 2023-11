Décès de la journaliste Alessandra Bianchi, figure du foot italien en France

Le journal italien La Repubblica a annoncé mardi soir la disparition d’Alessandra Bianchi à l’âge de 59 ans. Pendant de longues années, elle était présente dans le paysage médiatique français en tant que spécialiste du foot italien.

Après ses débuts au Corriere dello Sport , Alessandra a débarqué en France : elle aura travaillé pour L’Équipe et La Chaîne L’Équipe, RMC, Le Parisien ou encore Canal+, où elle intervenait dans L’Équipe du dimanche pour évoquer la Serie A, la sélection italienne, et plus particulièrement la Roma (qu’elle supportait) et Francesco Totti (dont elle était fan). Elle a aussi travaillé quatre ans au service communication de la Lega Pro, l’instance du championnat italien de troisième division.…

CD pour SOFOOT.com