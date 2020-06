Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Décès de l'artiste Christo à l'âge de 84 ans Reuters • 01/06/2020 à 07:31









DÉCÈS DE L'ARTISTE CHRISTO À L'ÂGE DE 84 ANS (Reuters) - L'artiste Christo, célèbre pour avoir emballé des monuments à Paris, Londres ou encore New York, est décédé dimanche à l'âge de 84 ans de cause naturelle à son domicile de New York, ont fait savoir des collaborateurs dans un communiqué. Né Christo Javacheff, il avait fui sa Bulgarie natale en 1957 pour Prague, Vienne puis Genève, avant de s'installer à Paris où il rencontra son épouse et collaboratrice, Jeanne-Claude Denat de Guillebon, décédée en 2009. L'artiste a résidé à New York durant une grande partie de sa vie. Le couple avait emballé notamment le Pont-Neuf à Paris en 1985 et le Reichstag de Berlin dix ans plus tard. Christo avait pour dernier projet en date d'envelopper l'Arc de Triomphe l'an prochain. Ses collaborateurs ont indiqué dans le communiqué que le projet serait réalisé comme prévu du 18 septembre au 3 octobre 2021. (Tsvetelia Tsolova à Sofia; version française Jean Terzian)

