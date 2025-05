Décès de Daniel Bilalian, ex-présentateur des JT de France Télévisions, à 78 ans

Le journaliste Daniel Bilalian, sur le plateau du journal télévisé de 13 heures de France2 qu'il présente, le 14 février 1994 à Paris ( AFP / GEORGES BENDRIHEM )

Daniel Bilalian, ex-présentateur des journaux télévisés d'Antenne 2 puis France 2, est décédé mercredi à 78 ans des suites d'une maladie, a annoncé jeudi sa famille à l'AFP.

Figure de l'audiovisuel bien connue des téléspectateurs pendant plus de 40 ans, il avait aussi été patron du service des sports de France Télévisions.

Il avait pris sa retraite à l'automne 2016, à presque 70 ans, et avait depuis disparu des écrans.

Le journaliste a été successivement grand reporter, présentateur et rédacteur en chef des journaux de 13h00 et de 20h00, et a également produit les magazines "Star à la barre" et "Mardi soir".

Né le 10 avril 1947 à Paris d'un père arménien et d'une mère originaire du Pas-de-Calais, Daniel Bilalian avait débuté sa carrière au quotidien l'Union de Reims en 1968.

Daniel Bilalian, alors directeur sportif de France 2 Sports, sur la goélette "La Recouvrance", le 4 juillet 2008 dans la rade de Brest ( AFP / Fred TANNEAU )

Il était entré à l'ORTF au bureau régional d'information de Reims en 1971, puis de Lille en 1972.

Daniel Bilalian avait ensuite rejoint la direction nationale d'Antenne 2 au service de politique intérieure, une "maison" qu'il ne quittera pas jusqu'à sa retraite.